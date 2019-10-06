عادت خدمة الإنترنت إلى معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة "بغداد"، بعد انقطاعها في الأيام الماضية تزامنا مع استمرار الاحتجاجات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم. وتوقفت خدمة الإنترنت في عموم أنحاء العراق ما عدا إقليم "كردستان العراق"، شمال البلاد، منذ الخميس الماضي، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات.

وأعلن مرصد "نت بلوكس"، صباح اليوم، عودة الإنترنت بشكل جزئي إلى العراق، فيما يستمر حجب مواقع التواصل، وقال المرصد المتخصص في مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، في بيان، إنه "تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه"، موضحا أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60%"،

وأضاف مرصد "نت بلوكس"، أنه "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجوبة لمعظم المستخدمين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى، واتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.