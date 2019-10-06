لقي طياران هنديان مصرعهما، اليوم؛ جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة في ولاية "تيلانجانا" الهندية، وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، أن الطائرة أقلعت من مدينة "حيدر آباد" عاصمة إقليم ولاية "أندرا براديش"، مضيفة أن الطيارين كانا يدرسان بأكاديمية "راجيف غاندي" للطيران، وأن الطائرة تحطمت في أحد حقول القطن، فيما لم يعرف سبب الحادث حتى الآن.

وفي فرنسا، توفي شخص وأصيب 17 آخرون بجروح أحدهم حالته حرجة، اليوم، في حادث في جنوب فرنسا لحافلة تربط بين برشلونة وبوردو، بحسب حصيلة "مؤقتة" للسلطات.

وقالت السلطة المحلية في دائرة "أود" في بيان أن الحافلة التابعة لشركة فليكسباص "انقلبت لسبب لا يزال غير محدد" حين كانت تسير قبيل الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي، على الطريق في اتجاه ناربون-تولوز وكان على متنها 30 شخصا، فيما أوضحت الشركة أن الحافلة كانت تقل 29 شخصا ضمنهم السائقة.

وتقوم الحافلة برحلات بين برشلونة في شمال إسبانيا وبوردو في جنوب غرب فرنسا "ويديرها شريك محلي لحساب فليكسباص" بحسب الشركة.

وقال مصدر أمني إن الحافلة انقلبت في خندق تصريف المياه، ولم يتم توضيح جنسيات الضحايا وركاب الحافلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي روسيا، أعلنت خدمة الطوارئ المحلية، اليوم، إصابة 20 شخصا إثر انقلاب حافلة سياحية في مدينة "نيجني نوفجورود" غرب روسيا، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن خدمة الطوارئ قولها، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما تسبب في انقلابها، ولم يتسبب الحادث في سقوط حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأضافت "خدمة الطوارئ"، أن الحادث وقع صباح اليوم خلال توجه الحافلة من مدينة "ساراتوف" إلى قرية "بولشوي بولدينو" بمدينة "نيجني نوفجورود" الروسية، حيث كان يقل 29 شخصًا بينهم سائقان.