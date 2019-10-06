يواصل العالم في 2019 ثورته التكنولوجية في قطاع النقل، حيث شهد ابتكارات مذهلة وتغييرات جذرية خلال السنوات الأخيرة على سبيل المثال، السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.

وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس للتقنية 2019، عرضا لأحدث سيارة في العالم ذاتية القيادة وتعمل بالكهرباء، وهي عبارة عن سيارة روبوتية مزودة بتقنية القيادة المستقلة من المستوى الرابع، وهي قادرة على التكيف مع البيئات الحضرية والبنية التحتية للمدن وعلى الطرق السريعة، دون تدخل بشري.

وتستخدم السيارة عددا من المستشعرات والكاميرات الموضوعة في الزوايا الأمامية والخلفية داخل صناديق صغيرة، وهي تعمل بالطاقة الكهربائية وتصل سرعتها إلى 250 كيلومترا على الساعة، ويمكن شحنها في وقت قياسي.

وتعتبر هذه السيارة هي الأحدث في العالم، أنتجتها شركة رينو الفرنسية وجرى عرضها داخل معرض "جيتكس للتقنية" المقام حاليا في دبى، بجناح شركة اتصالات الإمارات.

وتعمل هذه السيارة بالاعتماد على تقنية الجيل الخامس للاتصالات، ويمكن أن يتم استدعاء السيارة باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول، وتوصيل صاحبها دون تدخل منه نظرًا لقدرتها على القيادة الذاتية.

ويشهد معرض جيتكس للتقنية مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاع منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وترعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر "أسبوع جيتكس للتقنية".

وتشارك مصر الهيئة هذا العام لأول مرة بجناحين يقع أحدهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 مترا، تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة، ضمن فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم نحو 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.