تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لـ مباراة الزمالك ونادي مصر، اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في الدوري المصري، الساعة 8 مساء.

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر عبر قناة أون سبورت، والتي تقام على ستاد السلام.

بث مباشر مباراة الزمالك ونادي مصر

وأعلن المدير الفني لنادي الزمالك "ميتشو" عن تشكيل الفريق خلال مبارة اليوم والتي جاء كما يلي:

محمد عواد في حراسة المرمى

محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم- كريم بامبو في خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم

وعلى دكة البدلاء ويجلس كل من: محمد أبو جبل – خالد بو طيب – اسلام جابر – امام عاشور – محمد عبد الشافي – حازم امام – مصطفي محمد.