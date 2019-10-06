حصل الفنان هيثم شاكر، على الدرع الفضي، لموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد وصول عدد المُشتركين على قناته أكثر من 100 ألف مشترك.

ونشر هيثم شاكر، صورة للدرع، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقًا عليها: "حبكم ودعمكم الدائم هو الدافع على بذل المزيد من الجهد شكراً الجمهور الغالي وشكراً لكل من كان له دور في صناعة ألبوم معرفة قديمة".

ويعيش الفنان هيثم شاكر، حالة من النشاط الفني، في الفترة الأخيرة بعدما طرح ألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة"، الذي يتضمن 13 أغنية تعاون فيها مع أهم شعراء وملحني مصر، وذلك بعد فترة غياب دامت 5 سنوات انشغل فيها بمرضه الخطير الذي تعرض له.