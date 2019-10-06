عرضت شاشة "Extra news"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية الانتهاء من إنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "مصر من السما"، تسرد هذه الأفلام مراحل مختلفة من تاريخ مصر بدءًا من مصر الفرعونية، مرورًا بمصر الإغريقية، والقبطية، والإسلامية، وصولًا إلى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.

واشترك فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا، بالعمل لإنتاج تلك الأفلام، وتم استخدام تكنولوجيات متقدمة للإنتاج وأيضًا التصوير باستخدام تقنية 6K، واستغرق إنتاج الأفلام حوالي عشرة أشهر، حيث إن مصر تفتح ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية بصورة جديدة ولأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم في نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

"دي رحلة حياة مصر .. رحلة العمر، مصر اللي عمرنا ما شوفناها كده، إحنا أمة كلها حياة وحركة من 100 مليون نفس، من أيام الفراعنة بس برضوا مدفيين بالماضي، إحنا بلد فيها القديم والجديد والمستقبل كمان، المستقبل الطموح اللي بيتغير قدام عنينا كل يوم لحظة بلحظة، أمة فخورة واثقة من كل خطوة"، بهذه الكلمات بدأت أحداث الجزء الأول من فيلم " مصر من السما".

وذكر الفيلم: "مصر دولة محتضنة للجميع، مهد للأديان وعاشقة لتراب الوطن، النهاردة وللمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث مصر بتفتح سماها وترحب بالعالم بدفئ قلبها، بنرى نظرة من فوق مصر بكل تفاصيلها، ثقافة متنوعة ومختلفة بتتشكل ، بكرة بيتم على أوسع نطاق، نكرة الجهل والخيال الضيق، نكره العين التي لا ترى ابعد من رموشها".