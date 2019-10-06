أغلقت مكاتب الانتخابات التشريعية التونسية أبوابها في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وبلغت نسبة المشاركة بحسب ما أعلنته القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي 41.3% قبل ساعتين من إغلاق المكاتب.

قلب تونس والنهضة يعلنان تصدرهما نتائج الانتخابات

أعلن كل من حزب قلب تونس وحركة النهضة تصدرهما في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، فيما يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية بعد 4 أيام من الآن.

وجاء إعلان "قلب تونس" من المرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية نبيل القروي، حيث قال في رسالة نشرتها صفحته على فيسبوك: "بعد مسار انتخابي طويل واستثنائي ومعقد يهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية اليوم 6 أكتوبر 2019، وأعلن كتلته البرلمانية الأولى في مجلس نواب الشعب".

في المقابل، قال متحدث باسم حزب النهضة الإخواني إن الحزب حل في المركز الأول في هذه الانتخابات.

وذكر الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري في مؤتمر صحفي: "تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات".

مشاركة متوسطة في الاستحقاق الانتخابي

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل، وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 41.3 في المئة.

320 ضيفا من مختلف أنحاء العالم

بلغ عدد الضيوف 320 من مختلف أنحاء العالم، وكانت هناك زيارات من عدة وفود من مختلف أنحاء العالم منها مركز كارتر وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لأول مرة، وهناك اهتمام دولي كبير وكذلك لأول مرة وفد كوري جنوبي يزور انتخابات في دولة عربية وإفريقية، وهو وفد هام من هيئة الانتخابات في كوريا.

245 مكتب اقتراع استثنائي للولايات الحدودية

خصصت الهيئة المستقلة للانتخابات 13830 مكتب اقتراع منها 384 مكتبا في الخارج، كما خصصت لـ245 مكتبا توقيتا استثنائيا تتوزع على الولايات الحدودية.

17 ألف مراقب للانتخابات التشريعية التونسية

أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات تصاريح لأكثر من 17 ألف ملاحظ من بينهم 701 ملاحظ أجنبي والبقية تونسيون.