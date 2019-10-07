قال المخرج المصري العالمي أيمن السمّان، إنه قد تخرج من كلية سياحة وفنادق من مصر وعمل بالمجال السياحي لفترة؛ غير أن ولعه بالفن دفعه للاشتراك بأحد الفرق الغنائية وأسسها في مصر.

وأضاف "السمّان"، خلال استضافته ببرنامج "Ten Holywood"، والمذاع على فضائية "Ten"، أنه وفور وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية قام بالاشتراك مع عدد من الفرق الغنائية في "شيكاغو" ونجح أيضا في الأشتراك بالتمثيل في أحد الأفلام القصيرة هناك، موضحا أنه قام بدراسة التمثيل في "شيكاغو"؛ وبدأ أولى خطواته بفن المسرح والارتجال: "قررت أجي هوليود علشان اشتغل تمثيل طوال الوقت".

وتابع: "أنا مواليد القاهرة واتربيت في حواري القاهرة ولعبت كورة شراب زي معظم الناس في مصر وكلت فول من على العربية وطعمية مقلية من الزيت، ودخلت المدرسة واتخرجت من كلية السياحة والفنادق.. بس أنا كان عندي ميول فنية".