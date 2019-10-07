فردوس عبد الحميد: عبور القناة "كان يوم فرح" سنظل نتذكره مدى الحياة

روت الفنانة فردوس عبد الحميد، كواليس معايشتها لفترة حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ووصفت "عبد الحميد" يوم أكتوبر، بأنه من أعظم الأيام في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن المواطنين شككوا في إمكانية عبور مصر للقناة، وتحدثت عن رد فعلها: "كنا بنتنطط وبنصرخ، ونزلنا الشوارع، وكنا بنسمع الأخبار من بيوت بعض، باعتبار إنه يوم فرح".

وأكدت فردوس عبد الحميد، أن يوم نصر أكتوبر، سيظل من أمجد أيام الحياة، وسنبقى نتذكره، داعية بالرحمة للشهداء الذين ضحوا بأعمارهم في حرب أكتوبر، ومن يضحون بحياتهم اليوم للحفاظ على أمنها واستقرارها.