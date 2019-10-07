تطلق الفلسطينية كاميليا جبران وفرنر هاسلر في نوفمبر المقبل ألبومهما الثالث سويا، الذي يحمل اسم "وَ"، وكاميليا جبران مغنية وملحنة وإحدى أهم الشخصيات في مشهد الموسيقى التجريبية والبديلة المغناة بالعربية، وشريكها الموسيقي هو الملحن وعازف الترومبيت والموسيقي الإلكتروني المخضرم فرنر هاسلر، وذلك وفقا لبيان صادر اليوم.

يستمر الفنانان في تساؤلاتهما بشأن تعابيرهما الموسيقية المشتركة، ويكشفان لنا عالما من الإمكانيات: تلاقي الألوان، تكامل الثقافات وتصادمها في آنٍ، تواطؤ العبارات وتوازي الأنغام. حوارٌ فيه يعبر كل منهما عن جذوره ومعاصرته.

"وَ" يقدم تسلسل لكلمات وصور من الواقع اليومي يحمله نسيجٌ موسيقيٌ حيٌّ، مستلهمٌ من مكونات الموسيقى الكلاسيكية العربية ومفعم ٌبرنين وآفاق الثقافة الإلكترونية.

وفي بحثهما عن أراضِ سمعية وصوتية جديدة، يعتمد الثنائي هيكل الوصلة إحدى الكيانات الأساسية في الموسيقى الكلاسيكية العربية، كما في الموسيقى الأوروبية المعاصرة منها والمرتجلة، مؤلف واحد من 45 دقيقة تتسع به مساحة الأداء والمخيلة للثنائي وتستعرض لنا بعضا من خصوصيات وأسرار حوارهما الفني المستمر منذ عام 2002.