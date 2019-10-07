أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر توقف سير العمل الخاص بخدمات أعضائها، من الخميس المقبل حتى السبت المقبل، على أن يكون آخر يوم عمل هو الأربعاء 9 أكتوبر، بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الجمعة المقبل 11 أكتوبر، على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.

وأوضحت النقابة أنّ انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية ستجرى في 27 محافظة، على أن تفتح المقرات الانتخابات أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2018، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

وتابعت أنّ الناخب الوارد اسمه في جداول الناخبين بالنقابة الفرعية، يُسمح له بالتصويت لجميع المستويات "نقابة عامة، قطاع جغرافي، ونقابة فرعية"، وأنّ الناخب غير الوارد اسمه بجداول الناخبين بالنقابة الفرعية، يُسمح له بالتصويت لجميع المستويات في عدة حالات، بينها أن يقدم ما يثبت صحة تسجيله في النقابة الفرعية، أو أن يقدم ما يثبت أنّ جهة عمله في نطاق النقابة الفرعية، أو أنّ الناخب فوق سن المعاش.

ولفتت إلى أنّه سيُسمح بتصويت الناخب لمستويات النقابة العامة على مستوى الجمهورية فقط، أكثر وأقل من 15 سنة قيد، للناخبين الوافدين غير المسجلين بأي نقابة فرعية مختلفة، على أن يوقع على إقرار ناخب وافد، ثم يتم تدوين اسمه في كشوف الوافدين، ويتعين في جميع الحالات أن يحضر الناخب شخصيا، وأن يكون مسددا لاشتراك النقابة عن عام 2018، كما يتم السماح بتسديد الاشتراك، ثم الانتخاب في ذات يوم الاقتراع، مع مراعاة أنّ الأطباء يتم إعفاءهم من سداد اشتراك النقابة عن بلوغهم سن الـ60، طبقا للقانون.