قال الدكتور علي سعد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنّ اللجنة تعقد ظهر الأربعاء المقبل ورشة عمل "اقتصاد وطن.. وصحة مواطن"، لمناقشة المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية، ومشكلات الأطباء البيطريين العاملين في المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل انتشار الأمراض والأوبئة بعدة محافظات.

وأوضح علي أنّه في إطار التحضير للورشة، تم توجيه دعوة للمشاركة بفعاليتها لكافة الجهات المختصة والقائمين على هذا القطاع في الجهات التنفيذية، حرصا على الوصول لأفضل الحلول والخروج من أزمة ومشكلات الثروة الحيوانية، والرد على مشكلات المهنة التي يراها الأطباء البيطريين وأصحاب المزارع.

وأضاف أنّ أبرز محاور الورشة، هو: عدم معرفة سبب انتشار الأوبئة في المواشي رغم تحصينها، وما هي الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.