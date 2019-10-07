تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة سرقة 700 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات بقها، إذ ألقت أجهزة الأمن بالقبض على عاطل وحداد لقيامهما بإرتكب الواقعة، وجرى التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة الواقعة.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بتلقي بلاغا من قسم شرطة قها، مفاده إبلاغ مالك شركة للتجارة والتوزيع، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره 680 ألف جنيه من داخلها، ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثاني بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.

وشَكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "حداد وعاطل" لهما معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفي سبيل تنفيذ ذلك اتفق مع الثاني على إرتكاب الواقعة و توجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثاني.

وتابع المتهم في اعترافه :" ثم توجهنا لغرفة الخزينة، واستخدامنت عتلة حديدية وأجنة لتح الخزينة، وللاستيلاء على المبلغ المالي". وبإرشاد المتهمين جرى ضبط ضبط "مبلغ 560 ألف جنيه 3 هواتف محمولة - قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه-، وقررا انفاقهما باقي المبلغ،جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.