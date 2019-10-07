أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حاجتها لشغل وظائف جديدة في القاهرة وعدد من محافظات مصر، في وظائف هندسية تمثلت في تخصصات "عمارة، مدني، إلكترونيات، ميكانيكا، كهرباء، واتصالات"، وعلى من يتوفر لديه الشروط المطلوبة أن يتقدم بالطلب الخاص به خلال الفترة 12 حتى 22 من شهر أكتوبر الحالي، بتوجيه طلبات التوظيف والأوراق باسم مدير عام شؤون العاملين بديوان عام المنطقة المطلوبة.

وتستعرض "الوطن" شروط التعيين والتخصصات والمستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر:

الشروط الواجب توافرها:

- الحصول على بكاليوريوس الهندسة في الأقسام والتخصصات التالية "عمارة، مدني، إلكترونيات، ميكانيكا، كهرباء، واتصالات".

- أن يكون مقيدًا في نقابة المهندسين

- ألا يتعدى سن المتقدم 30 عاما وألا يقل عن 21 عاما.

- الإقامة الدائمة بالمحافظة التي تقدم إليها وأن يكون العنوان مسجلا ببطاقة الرقم القومي

- اجتياز الاختبارات التي تقدمها الهيئة لإثبات سلامة الصحة الجسدية والنفسية.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي عن جيد.

المستندات المطلوبة (صور لأصول الأوراق الآتية):

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- 4 صور شخصية.

- شهادة عضوية نقابة المهندسين صادرة لعام 2019.

- كارنية عضوية نقابة المهندسين صادر لعام 2019.

- أصل الحوالة البريدية.