قررت النيابة العامة بالوادي الجديد، اليوم، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عثر عليها مذبوحة وملقاة بمصرف زراعي بإحدى قرى مركز الفرافرة.

وكان اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية غارقة في مصرف زراعي بقرية النهضة بمركز الفرافرة.

وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر، وبها قطع أسفل الرقبة والتهمت الأسماك جزء من الوجه، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.