عاجل.. إحالة مشروعات قوانين مجلس الشيوخ والمرور والإيجار القديم للجان النوعية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، ظهر اليوم، انعقادها بالأسبوع الثاني لدور الانعقاد الخامس والأخير، ومن المقرر أن تشهد جلسات الأسبوع الحالي حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المالية، لعرض بيان الحكومة والرد على عدد من طلبات الإحاطة وأسئلة النواب.

فيما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددًا من التشريعات للجان النوعية للبرلمان، أبرزها مشروع قانون إصدار قانون المرور، المُحال من الحكومة، وكذلك عدد من مشاريع القوانين بشأن مجلس الشيوخ المحالة من النواب، فضلًا عن مشروع قانون بشأن العلاقة بين العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المٌقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين.