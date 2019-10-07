توفى فلسطيني متأثرا بجراحه، اليوم، بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في فبراير الماضي، خلال المواجهات التي ترافق "مسيرات العودة" على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة استشهاد المواطن "فادي أسامة حجازي"، 21 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق جباليا.

وقالت الوزارة، إن الشاب توفى نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، حيث عانى من نزيف في الوريد في أعلى الفخذ.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات، تطالب خصوصا برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام، وقتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية فيما قتل ثمانية إسرائيليين.

وأعلن الجمعة الماضية عن مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي، خلال المواجهات قرب الحدود شمال شرق قطاع غزة، وأصيب خمسة فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال هذه المواجهات.