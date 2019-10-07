قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية إنّ الدولة لا تدخر جهدا في استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، كما أنّها حريصة على استرداد القطع الأثرية سواء التي خرجت بشكل قانوني أو غير قانوني، إذ خصصت إدارة منفصلة لاسترداد الآثار، ومتابعتها في المعارض الخارجية.

وأضاف بدران خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح" على قناة dmc: "استطعنا استرداد نحو 400 قطعة أثرية في 2016 حتى الآن، ونحو 1000 قطعة أثرية في 2017، ونحو 242 قطعة أثرية و21 ألف قطعة عملة خلال 2018".

وتابع أستاذ الآثار المصرية أنّ 2019 عام الاكتشافات الأثرية، إذ شهدنا كما كبيرا جدا من الاكتشافات الأثرية، إذ تم اكتشاف جزء كبير من معبد بطليموس الرابع صدفة في أثناء توصيل مرافق وخدمات، واكتشاف مقابر في منطقة سقارة، واكتشافات كثيرة آخرها مقبرتين في الأقصر لكبار رجال الدولة من عهد الدولة الحديثة.

ويعقد وزير الآثار مؤتمرا للإعلان عن اكتشاف أثري جديد الخميس المقبل، خاص ببعثة الدكتور زاهي حواس والبعثة الخاصة به العاملة في وادي القرود غرب الأقصر.