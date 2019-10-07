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رئيس جامعة المنيا: تسكين الطلاب بالمدن على مراحل لمنع التكدس والازدحام

رئيس جامعة المنيا: تسكين الطلاب بالمدن على مراحل لمنع التكدس والازدحام

وفقا لمعايير "يونسكو".. تربوي يوضح كيفية تدريب المتطوعين في المدارس

وفقا لمعايير "يونسكو".. تربوي يوضح كيفية تدريب المتطوعين في المدارس

محبو BMW يختبرون أحدث طرازاتها خلال فعالية "BMW XPO" بالقاهرة الجديدة

محبو BMW يختبرون أحدث طرازاتها خلال فعالية "BMW XPO" بالقاهرة الجديدة

"النواب" يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض من حيث المبدأ

"النواب" يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض من حيث المبدأ

فرنسا تحذر تركيا بشأن أي مبادرة تهدد الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا

فرنسا تحذر تركيا بشأن أي مبادرة تهدد الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا

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