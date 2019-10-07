أعلنت الأمم المتحدة مقتل فرد من أفراد بعثة حفظ السلام التابعة لها في مالي، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين.

وقال المتحدث باسم بعثة حفظ السلام في مالي، أوليفر سالجادو، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، إن أحد أفراد بعثة حفظ السلام من التشاد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون؛ إثر تعرض قافلتهم لانفجار بعبوة ناسفة في بلدة أجويلهوك بشمال منطقة (كيدال).

وفي هجوم آخر، أُصيب فرد من توجو تابع لبعثة حفظ السلام بإصابات بالغة؛ إثر مهاجمة مسلحين مجهولين لقاعدة تشغيل مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في بلدة "باندياجارا" في منطقة مضطربة بوسط مالي.

يشار إلى أنه لم تتبن أية جهة مسئولية الهجومين حتى الآن.