أعلنت الحكومة الهولندية اليوم، أن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن تتسم بالواقعية والوضوح كي تتفادى البلاد ما أسمتها "الخروج الفوضوي " بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي المقرر نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ونقلت شبكة "إيه بي سي " الإخبارية الأمريكية عن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك - عقب لقائه مبعوث جونسون بشأن "بريكست " ستيفن باركلي - قوله إن أسئلة مهمة عديدة لا زالت مطروحة، مؤكدا أن بلاده تدعم بشكل كامل مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست " ميشيل بارنييه .

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتوقع استقبال مقترحات عملية من الجانب البريطاني نهاية الأسبوع الجاري حتى يتسنى الوقت للإعداد للقمة الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل. يشار - في هذا الصدد - إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي أكد جونسون التزام بلاده به ، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.