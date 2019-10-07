قرر أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إحالة مديري 9 مدارس ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بنجع حمادي للشئون القانونية للتحقيق، لتقاعسهم عن استلام أوامر الندب لسد العجز.

وقال أبوالوفا في بيان اليوم، الإثنين، إن قرار إحالة مديري المدارس التسعة للتحقيق صدر بسبب تقاعسهم في استلام أوامر الندب الصادرة لسد العجز بمدارس الإدارة رغم اتصال الإدارة التعليمية بهم تليفونيًا للحضور إلي ديوان الإدارة على وجه السرعة حرصًا على مستقبل التلاميذ في المدارس التي تعاني عجزًا وعدم حضورهم يؤدي لتعطيل العمل في سد عجز هيئات التدريس الصادر لهم أوامر ندب.