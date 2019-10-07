ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية إلى 13 قتيلًا، فيما لا يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل الإيطالي - وفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم - أنه تم انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل، وبقاء نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين، فيما قال شهود عيان: "إنه قد يكون هناك 8 أطفال وعدد آخر من النساء بين المفقودين".

وكان خفر السواحل الإيطالي أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة "لامبيدوسا"، مضيفًا أنه تم إنقاذ 22 مهاجرًا من البحر ومازال البحث جاريًا للعثور على المزيد من المفقودين.