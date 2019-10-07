ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحتفل، اليوم، بعيد ميلاده الـ67، تلقى عشرات التهاني من رؤساء الدول والحكومات الأجانب، موضحة في بيان، أن بوتين تلقى التهنئة شخصيًا عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن الرؤساء الأذربيجاني إلهام علييف والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتركمانستاني قربان جولي بيردي محمدوف والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أن الرئيس الروسي تلقى التهنئة كذلك من رؤساء:"قرغيزستان - أوزبكستان - طاجيكستان - صربيا"، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُهنئ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد بعيد ميلاده .