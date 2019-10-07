حذّرت كوريا الشمالية، اليوم، بأنّها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولة لمجلس الأمن الدولي لإثارة مسألة "إجراءاتها للدفاع عن النفس"، في ما يبدو إشارة إلى اختبارها الصاروخي الأخير.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، غدا، لبحث الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي على صاروخ بالستي أطلق من البحر، واعتبرت الدول الثلاث أن هذا الاختبار يشكّل "انتهاكا خطيرا" لقرارات الأمم المتحدة.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى مجلس الأمن كيم سونج، إن إثارة هذه المسألة "ستعزز رغبتنا في الدفاع عن سيادتنا". وصدر تحذير كوريا الشمالية بعد يومين من انهيار محادثاتها مع واشنطن حول ملفها النووي، وحضّ السفير الكوري الشمالي الدول الأوروبية الثلاث على الأخذ في الاعتبار توقيت خطوتها، مضيفا أن عليها أن "تدرك أننا لن نقف أبدا مكتوفي الأيدي إزاء أي محاولة لبحث إجراءاتنا في الدفاع عن أنفسنا".

وجاءت المحادثات التي عُقدت في السويد بعد مراوحة استمرّت أشهرا أعقبت قمة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في فبراير، لم تنجح في تحقيق أي تقدّم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية أممية فرض مجلس الأمن أقساها في العام 2017 إثر تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ على صاروخ بعيد المدى، ومنذ العام 2006 أجرت بيونج يانج ست تجارب نووية كان آخرها في 3 سبتمبر 2017.