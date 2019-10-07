قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضم عدد من السيدات إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ليبلغ عددهن في دورته الحالية للعام الحالي إلى 12عضوة بمختلف لجان المجلس، كما أسند رئاسة لجنة الأسرة والطفل إلى الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

والسيدات المنضمات إلى المجلس الأعلى هن:

أ.د/ آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجلس النواب.

أ.د/ مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب .

د/ يوهانسن يحيى محمد عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

أ.د/ مها محمد عقل عميد طب الأزهر بنات سابقًا .

أ.د/ زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا .

أ.د/ إسراء عبد السيد حجر أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس .

أ.د/ أمل سويدان أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الدراسات العليا بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة .

أ.د/ هدى مصطفى محمد عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج .

د/ هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق.

د/ نادية مبروك رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم .

د/ مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقًا .

د/ هدى حميد مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف .