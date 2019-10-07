10 معلومات عن "أكبر بوابة إليكترونية" لتسجيل الوظائف بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، والتي من شأنها أن تسهل إيجاد وظائف للمعلمين والإداريين والعمال في مجال التعليم

إطلاق أكبر بوابة إليكترونية لتسجيل الوظائف بالمدارس

ويعتبر الإعلان عن إطلاق أكبر بوابة إليكترونية لتسجيل الوظائف بالمدارس، بمثابة بنك معلومات، وبوابة تواصل مباشر بين (المعلمين والإداريين والعمال) والهيئة وأصحاب المدارس الخاصة

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفها عن أكبر بوابة لتوظيف للعامين بمجال التعليم..

معلومات عن أكبر بوابة اليكترونية لتوظيف في المدارس

- يبدأ عمل البوابة رسميا يوم الأربعاء القادم، الساعة 12 ظهرا.

- ستكون البوابة الإليكترونية تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل إليكتروني.

- ستعمل البوابة على ضبط التعاقدات بشكل مؤسسي ومحايد.

- تستهدف البوابة عمل قاعدة بيانات موسعة للمعلمين والإداريين والعاملين والعمال والطلاب، بهدف تحقيق وزارة التربية والتعليم في الاصلاح الإداري والتعليمي خلال الفترة المقبلة.

- سيتم تقديم طلبات التوظيف والأوراق المطلوبة إلكترونيًا على البوابة بدون تدخل لأى عنصر بشري.

- ستكون تلك البيانات متاحة لأصحاب المدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين.

- سيتم إضافة خانة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وفقًا لشروط وزارة التربية والتعليم.

- سيكون بالبوابة ذكاء صناعي يمكنه قياس مهارات المعلمين، وتحديد كفاءة الشخص عن طريق قياس المهارات لتحويلها لمكافئات مالية.

- ستعمل البوابة الإلكترونية بشكل مجاني ولن يتم الاستعانة بموازنة الدولة.

- أول مهام إنشاء هذه البوابة هو تعيين 120 ألف معلم للتعاقد "بعقود مؤقتة" لمدة عام، يحدد كل 3 أعوام، وهذه العقود ستكلف الوزارة 1.6 مليار جنيه، تتحملها الوزارة من مواردها المالية.