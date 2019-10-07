أقام المحامي وحيد الكيلاني، دعوى قضائية بمحكمة جنح عابدين، ضد المطرب الشعبي "ريكو"، يتهمه فيها بالنصب على موكله حسين محمد، والاستيلاء منه على 25 ألف جنيه، بحجة استثمارها، وحددت المحكمة جلسة 12 أكتوبرالجاري، للنظر فيها.