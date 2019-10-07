أعلن المهندس منصور إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية وعضو لجنة الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة، وجرى عمل جسور حماية وإعاقة في الثلاث مواقع الأكثر عرضة للسيول.

وقال إبراهيم، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي طارئ والتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهلال الأحمر بالمحافظة لتبليغ الغرفة بالطوارئ فور حدوثها.

وأوضح أنه سيجري تشكيل لجنة من إدارة الأزمات والكوارث بالاشتراك مع مديريات الخدمات لدراسة إمكانية استعداد جميع الخدمات على مستوى المراكز لتوفير البدائل تحسبًا لحدوث سيول بالمناطق المتطرفة بمراكز الفرافرة وباريس والداخلة، وأنه يجري حاليًا تطهير جميع مخرات السيول على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وأرقام تليفونات الطوارئ 01280703040 - 01027587999.