أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم، دعم بلاده الكامل لبدء مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك خلال لقاء شالينبرج مع رئيس شمال مقدونيا ستيفو بندارفوسكي، اليوم في العاصمة "سكوبيه"، حيث تم بحث آخر مستجدات مفاوضات انضمام شمال مقدونيا للاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان، أشار شالينبرج إلى أن شمال مقدونيا استوفت جميع الشروط اللازمة لخطوة التكامل مع الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية المهمة في السنوات الأخيرة، وأكد الوزير النمساوي أن اتفاق بريسبا بين شمال مقدونيا واليونان يعد أيضًا نموذجًا للمنطقة بأكملها فى حل النزاعات الثنائية.

والتقى شالينبرج أيضا مع رئيس الوزراء بشمال مقدونيا زوران زئيف ووزير الخارجية نيكولا ديميتروف ونائب رئيس الوزراء بوجار عثماني، كما شهدت المباحثات الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين النمسا وشمال مقدونيا.