قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستيكو، اليوم، إن بلاده ترفض المحاولات الرامية لجرها للمعارك السياسية الراهنة في الولايات المتحدة، مضيفا إن التحقيقات التي يجريها كبير المدعين في أوكرانيا مع شركة الغاز الأوكرانية - التي يعمل بها نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن - تجرى بشكل مستقل وأن حكومة أوكرانيا ليس لها علاقة بهذه التحقيقات، وفقا لراديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية.

وشدد بريستيكو، على أن أوكرانيا ترغب فى النأي بنفسها بعيدا عن الاضطرابات الراهنة على الساحة السياسية الأمريكية، وذلك في إشارة إلى ما تردد عن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي الضغط من أجل إجراء تحقيق مع نجل منافسه بايدن الذي يعمل في شركة الغاز الأوكرانية مقابل أجر ضخم والذي دفع الديمقراطيون في الكونجرس إلى السعي لعزله من منصبه.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن الانخراط في السياسة الأمريكية يعتبر آخر شيء يمكن أن نفكر فيه بالنظر إلى أنه سيعود بالضرر علينا.