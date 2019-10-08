وزير موريتاني: الإسلام يسعى إلى توطيد الأمن والاستقرار

قال وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الداه ولد سيدي أعمر طالب إن الإسلام يسعى إلى توطيد الأمن والاستقرار ويحث على الوحدة والانسجام والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، محذرا في كلمة خلال افتتاح مركز دراسات مظاهر التطرف العنيف وطرق معالجته التابع لجامعة العيون الإسلامية في موريتانيا، اليوم من خطورة التطرف العنيف، مؤكدا أن المركز الجديد سيعمل على دراسة مظاهر وطرق معالجته ضمن عروض ومحاضرات تتناول خطورة الانحراف والغلو الذي يقود إلى التطرف وطرق معالجة الظاهرة وآليات اجتثاثها.

من جانبه، أكد رئيس جامعة العيون الإسلامية الدكتور محمدو ولد لمرابط ولد أجيد، تبني الجامعة استراتيجية واضحة للوصول إلى أهداف من ضمنها إيجاد نظام تعليمي جامعي للطلاب يوفر لهم مؤهلات علمية ومهنية تمكنهم من الحصول على عمل فور اكتمال دراستهم الجامعية إضافة إلى تنمية البحث العلمي ومواكبة الانتشار الحثيث للمعارف والانفتاح على المحيط الوطني والإقليمي والدولي.