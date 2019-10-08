أكد الفنان أحمد الشامي، أن ألبوم فرقة "واما" الجديد سيتم طرحه إلكترونيا، وذلك أثناء لقاء أعضاء الفرقة مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح الشامي أن فرقة "واما" ستطرح الألبوم الجديد "أونلاين"، مشيرا إلى أن الفرقة لم تتفرق، مؤكدا أنهم قدموا بعض الأغاني "السينجل"، ما جعل البعض يتوقع أن فريق "واما" افترق.

من جهته قال الفنان محمد نور إنه شارك في تقديم إحدى المسرحيات لمدة تجاوزت 4 سنوات، وأنه لم يستطع المشاركة في الفريق في هذه الفترة، بسبب انشغاله بالمسرحية وأن ذلك سبب ابتعاده عن الفرقة.