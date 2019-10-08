وقع، اليوم، انفجارا داخل جامعة غزني وسط أفغانستان، وأكدت السلطات المحلية الخبر من دون أن تقدم أي تفاصيل عن طبيعته.

وأدى الانفجار، الذي وقع داخل جامعة المدينة، إلى إصابة 13 شخصًا، نقلا عن مدير مستشفى غزني محمد حامد، وفقا لـ"رويترز".