تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
الهلالي: يمكن الوضوء بمنديل مبلل والاغتسال بتمرير قطعة ثلج على الجسم
استمرار أعمال تطوير سانت كاترين استعدادا لملتقى التسامح الديني
أديب يعدد إنجازات الدولة بكافة المجالات: "بتعمل البدع" من أجل تطوير مؤسساتها
40 ألف دمية تجسد معاناة الجنود البريطانيين المصابين على مدار 20 عاما
قريبا.. الانتهاء من "شقق" سكان المناطق غير الآمنة في المحافظات
سعر التذكرة 57 جنيها.. تفاصيل حفل محمد شاهين بساقية الصاوي
اختيارات الوطن
10 معلومات عن "أكبر بوابة إلكترونية" لتسجيل الوظائف بالمدارس
"الوطن" تطلق حملة لمكافحة العنف ضد الصغار.. وتستقبل الشكاوى والمشكلات
بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع
"الوطن" تنفرد.. نص أول مشروع قانون لمجلس الشيوخ
بعد فصل 1070 معلما.. 10 أسباب لإنهاء خدمة الموظف الحكومي
خلاف على ملكية أرز وأرض.. القصة الكاملة لإلقاء برلماني في "الترعة"
الأكثر قراءة
عاجل.. ظهور الطفلة أماني شقيقة جنة في المنصورة بعد اختفاء 8 أيام
فصل وتعيين وزيادة دخل المعلمين.. تفاصيل يوم حافل في "التربية والتعليم"
10 معلومات عن "أكبر بوابة إلكترونية" لتسجيل الوظائف بالمدارس
مخفتش الناس تكرهك بعد دور الضابط الإسرائيلي في الممر؟ إياد نصار يجيب
إياد نصار عن فيلم الممر: سعيد وفخور بمشاركتي في هذا الفيلم العظيم
عاجل.. تسمم 3 حالات جديدة بسبب الفسيخ في الإسكندرية
صور.. يسرا تنشر صورة مع محمد صلاح في مهرجان أزياء بدبي
حظك اليوم الثلاثاء 8-10-2019 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
أكاذيب "الجزيرة": نصر أكتوبر حققته الجيوش العربية.. والمعركة انتهت بـ"تحرير شريط ضيق"
بنك ناصر: شهادات "رد الجميل" لكبار السن بعائد يصل لـ16%
عاجل