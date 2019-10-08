يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا مهما أمام مجلس النواب، اليوم، لاستعراض بعض الحقائق تجاه بعض الملفات.

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، أمس، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيحضر أمام البرلمان لمناقشة كل المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري.

كان عددا من نواب البرلمان، تقدموا بطلبات إحاطة في بداية دور الانعقاد الحالي، تضمنت انتقادات لأداء بعض الوزراء في حكومة "مدبولي".

وشدد النواب على ضرورة أن تكون أليات تعامل الوزراء مع القضايا الماسة التي تهم المواطن سريعة، ولا سيما في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية.