تبدأ لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأحد المقبل، بالتعاون مع شركة سينجنتا العالمية، تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لتدريب 500 متدرب من خلال 20 برنامجا تدريبيا.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار أمين عام لجنة مبيدات الآفات، إنّ نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية يتولون تدريب المطبقين لمدة أسبوع كامل، لافتا إلى أنّ التدريب يتم داخل مديرية التدريب في الجيزة.

وكانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سينجنتا العالمية، لتدريب 500 مطبق ضمن مشروع مطبقي المبيدات الزراعية، في إطار خطة وزارة الزراعة لتأهيل مستخدمي المبيدات، ليبلغ عدد ما تم تأهيله من مطبقي المبيدات بنهاية العام الحالي 10 آلاف مطبق معتمد ومؤهل ومرخص لاستخدام وتطبيق المبيدات، قادرين على التعامل مع المبيدات بالأساليب العلمية والفنية السليمة، إذ يساهم البرنامج في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري من خلال تحقيق مستويات مهنية تسمح بتحقيق مستويات معيشية أفضل.

وتتولى لجنة المبيدات إعداد وتجهيز مناهج وجلسات التدريب، فضلا عن منهج التدريب الأساسي والتدريب المتقدم، وتوفير المدربين من الكوادر الفنية المتخصصة طيلة فترة التدريب ومن ذوي الخبرة في مجال التدريب العملي والتفاعلي من رؤساء البحوث بمركز البحوث الزراعية، وتقييم للطلاب الذين حصلوا على برنامج التدريب الأساسي كمطبق مبيدات معتمد لاختيار المتقدمين للحصول على البرنامج التدريبي المتقدم، وإعداد عدد من النشرات والكتيبات الإرشادية في موضوعات التدريب المختلفة.