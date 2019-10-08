قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض ستنظر غدا الطعن المقدم من أحد القضاة المحكوم عليهم بالسجن في قضية رشوة، ألقي القبض عليه بموجبها، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن فيها.

وأقام دفاع القاضي "م.أ" طعنا على حكم سجنه في القضية التي حققتها فيها نيابة أمن الدولة العليا، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة تلقي رشوة مقابل أداء عمل من أداء عمله بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة القضائية عنه.

ونسب للقاضي المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية، أنه طلب وأخذ رشوة مالية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، وأحيل للمحاكمة الجنائية بتلك الاتهامات ونظرت محكمة الجنايات محاكمته وقضت بإدانته بالسجن قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبا بإلغائه وفقا لقائمة من أوجه الطعن أودعها دفاعه المحكمة في مذكرة ارتكزت على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وتحدد جلسة غدا الأربعاء لنظر الطعن، وفي حالة رفض الطعن سيكون حكم الجنايات بشأن القاضي المحكوم عليه نهائيا باتا، غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وفي حالة قبول الطعن، فإن محكمة النقض ستصدر حكما جديدا في القضية، وفق ما تراه بشأن حكم الجنايات في القضية والاتهامات المنسوبة للمحكوم عليه.

وتعد محكمة النقض، هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها.