بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرض البيان السنوي لحكومته أمام مجلس النواب، والذي جاء تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".

وعرضت الشاشة الداخلية بقاعة مجلس النواب، إنفوجراف يتضمن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للنهوض بالدولة المصرية.

واستهل مدبولي كلمته بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بعدها بدأ عرض تقريره من خلال مقارنة لحالة مصر قبل 2014، وحالتها الآن.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة، كان تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد بعد فترة عصبية مرت بها مصر من اضطرابات سياسية وأمنية.