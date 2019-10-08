عرض الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقرير السنوي للحكومة عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان "مصر تنطلق".

حمل التقرير والذي تمّ عرضه على مدار 60 دقيقة كل المؤشرات الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح والخطوات التي تحققت في ضوء الإصلاح الاقتصادي.

كما حمل التقرير مؤشرات النمو الاقتصادى والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها بنمو 5.6% عام 2018-2019 وهو المعدل الذي لم تشهده مصر منذ عام 2010.

كما شمل التقرير إنفوجراف توضيحي لمعدلات انخفاض البطالة، وأسهمت المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خفض معدلات البطالة.

وتضمنت المؤشرات أسعار الصرف للجنيه، والتضخم الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لإحكام السيطرة على ارتفعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك احتياطي النقد الأجنبي، والإيرادات السياحية.

كما تضمن التقرير منظومة الإصلاحات التي تحققت في ملف الحملة الاجتماعية من خلال الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات الدعم التمويني والأجور وشبكات الأمان الاجتماعي وحياة كريمة، وتكافل وكرامة، وتطوير العشوائيات وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية.

وشمل التقرير، مراحل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات وكذلك عرض للملفات التي استمرت سنوات دون حلول وشهدت حاليًا كثير من التطوير والإصلاحات.

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