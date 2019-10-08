قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا اليوم تحت عنوان "تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم"، التي تهدف إلى تأهيل الراغبين في العمل بالمنظومة التعليمية، والذي سيصبح متاحًا من خلال انطلاق أكبر بوابة اليكترونية لتوظيف المدرسين خلال أقل من 24 ساعة.
موعد انطلاق أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المدرسين
وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها ستطلق أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف الراغبين في العمل في مجال التعليم من "مدرسين وإداريين وعمال"، يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، عبر اللينك الآتي: www.egmoe.org
وتعمل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أكبر بوابة إلكترونية عربية، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة "معلمين وإداريين وعمال".
شروط التقدم عبر أكبر بوابة لتوظيف المدرسين
- تتيح وزارة التعليم التقديم للجميع، ولن توجد اختبارات للخريجين المتقدمين للمسابقة.
- سيكون هناك اكتفاء بالشهادات المهارية للمعلم.
- الأولوية ستكون للحاصلين على شهادات Icdl التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق من هذا العام.
- كما تكون الأولوية للأعضاء النقابة المهنية للمعلمين.
- تقدم الأوراق المطلوبة على البوابة دون تدخل أي عنصر بشري.
- التعاقدات مع المعلمين والراغبين في العمل متواصلة وليست موسمية.
- تستهدف البوابة تكوين أكبر قاعدة بيانات لمن يرغب في العمل، وستكون متاحة لأصحاب المدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات العمل.
- تعد البوابة بمثابة ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
- ستكون أولى مهام البوابة توظيف 120 ألف معلم بعقود مؤقتة لمدة عام، تجدد كل 3 سنوات.