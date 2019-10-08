قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا اليوم تحت عنوان "تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم"، التي تهدف إلى تأهيل الراغبين في العمل بالمنظومة التعليمية، والذي سيصبح متاحًا من خلال انطلاق أكبر بوابة اليكترونية لتوظيف المدرسين خلال أقل من 24 ساعة.

موعد انطلاق أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المدرسين

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها ستطلق أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف الراغبين في العمل في مجال التعليم من "مدرسين وإداريين وعمال"، يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، عبر اللينك الآتي: www.egmoe.org

وتعمل وزارة التربية والتعليم على أن تكون أكبر بوابة إلكترونية عربية، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة "معلمين وإداريين وعمال".

شروط التقدم عبر أكبر بوابة لتوظيف المدرسين