شهدت قاعة مجلس النواب، خلال عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمؤشرات انخفاض معدلات البطالة، اعتراض عدد من النواب على كلامه، وهو ما اضطر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى التحذير بوقف الجلسة لإعادة الانضباط للقاعة .

وقال مدبولى: نحن لدينا مشكلة، وهى التوظيف بالحكومة، ونحن كحكومة نعلم حجم الأعباء المثقلة علينا، فهناك 5 ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالى ماينفعش اضغط على الحكومة.

وشدد رئيس الوزراء على أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على الأرض هى التى نجحت فى توفير 5 ملايين فرصة عمل فى هذه الدولة، "نحن كدولة تزيد سنويا ما بين 2.2 مليون إلى 2.5 مليون مواطن، هل هذا الرقم يقبل الشك واليقين؟"، متابعا: "عشان الناس اللى بتزيد كل سنة، محتاج من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا، ونحن من خلال المشروعات القومية التى تنفذ وفرنا خلال 5 سنوات 5 ملايين فرصة عمل، يعنى كل سنة مليون فرصة عمل، بنتكلم عن حجم الطرق الرهيب من الذى نفذها؟، عشرات الآلاف من الشباب المصرى، وكذلك المدن الجديدة وشبكات البنية الأساسية ومحطات الغاز، كل ذلك ينفذه الشباب، ولولا هذه المشروعات كانت الناس دى هتشتغل فين؟".