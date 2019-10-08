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توفير 21 فدان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي تخدم 25 قرية في مطوبس  

توفير 21 فدان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي تخدم 25 قرية في مطوبس  

عبدالعال: بيان مهم عن سد النهضة غدا بحضور مدبولي ووزيري الخارجية والري

عبدالعال: بيان مهم عن سد النهضة غدا بحضور مدبولي ووزيري الخارجية والري

قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

"الجوكر" يدخل قائمة أفضل 10 أفلام بالعالم

"الجوكر" يدخل قائمة أفضل 10 أفلام بالعالم

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"صناعة النواب": قمة مصر وقبرص واليونان فتحت مجالات أكبر للتعاون

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