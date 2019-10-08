قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في انضمامه لخلية إرهابية تتبع ما يسمى "تنظيم داعش الصعيد"، إلى 7 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهم وآخريين جرى الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.‎