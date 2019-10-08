توفي، منذ قليل، الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.

وقال عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكانت إيمي طلعت زكريا، أعلنت صباح اليوم، نقل والدها الفنان طلعت زكريا إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وطالبت "إيمي" الجمهور الدعاء لوالدها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء أرجوكم هو محتاج دعاكم".