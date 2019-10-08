كلف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير تفصيلي بارتفاعات المباني في القرى لتحديد أعلى متوسط ارتفاع لكل قرية ليكون هو الارتفاع المسموح به للمباني في القرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وأكد محافظ الدقهلية على أن تحديد متوسط الارتفاعات يأتي للتيسير على المواطنين، لتحديد الارتفاع المسموح به للمباني وعدم تعطيل حركة البناء حرصا على صالح المواطنين.