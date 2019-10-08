نعت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الفنان طلعت زكريا، الذي توفي، اليوم، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت "نهال" لـ"الوطن"، إن النقابة تعمل على إنهاء إجراءات خروج الراحل من المستشفى، اليوم، إلا أنه سيتم نقل الجثمان الساعة 7 من صباح الغد، من المستشفى إلى الإسكندرية، لأداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه بمسقط رأسه.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وتعرض الفنان طلعت زكريا، لأزمة صحية، صباح اليوم، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، إذ قالت ابنته "إيمي" في تصريح لـ"الوطن" إن حالته ليست مستقرة: "تم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة بحالته، وأتمنى من الله عز وجل الشفاء العاجل له، وكل من يحب هذا الرجل يدعوا له، كثفوا الدعاء فهو يحتاج ذلك".

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وأصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها.