رئيس "النواب": ليس لدينا معتقلون سياسيون بالسجون

نفى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وجود أي معتقلين سياسين داخل السجون، مشيرا إلى أن كافة الذين تم القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة كان بقرار من النيابة العامة، وكل من لم يثبت ضده أي تهمة تم الإفراج عنه.

جاء ذلك ردا على حديث النائب طلعت خليل، عضو تكتل 25-30، عن وجود معتقلين داخل السجون المصرية، وذلك في الجلسة العامة التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعرض بيان الحكومة عن نتائج الإصلاح الاقتصادي أمام النواب، وذلك قبل أن يغادر ليظل عدد من الوزراء بالجلسة أبرزها "المالية والتضامن والشباب والكهرباء".

وكان رئيس الوزراء، ألقى اليوم، بيان الحكومة، تحت شعار "مصر تنطلق ويستمر العمل"، لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي خلال الـ3 سنوات الماضية منذ قرار تعويم الجنيه، فيما أحاله الدكتور علي عبد العال للجنة خاصة برئاسة وكيلي المجلس لإعداد تقرير عنه وعرضه على النواب لمناقشته.