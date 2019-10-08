قال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر حقّقت مكاسب وطفرات كبيرة خلال الفترات الماضية فيما يتعلق بصادرات الموالح المصرية.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان صادر عن اليوم، أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم.

وأضاف: "يجب الحفاظ على هذه المكاسب من خلال رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالي الجودة من خلال إتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال وهو ما يهدف إليه المجلس من خلال هذه الدورات".

ووفقا لبيانات المجلس فإن صادرات الموالح المصرية (البرتقال) بلغت حوالي 1.8 مليون طن للموسم التصديري المنتهي 2018-2019 بزيادة قدرها 8% عن الموسم السابق.

وقال المجلس إنه نظم بالتعاون مع شركة "DECCO" الإيطالية برنامجا تدريبيا اليوم لمصدري ومنتجى الموالح وأصحاب محطات التعبئة والعاملين بها.

وقال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن البرنامج يهدف للتعريف بأفضل المعاملات التي تتم على ثمار الموالح بعد الحصاد داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف وتعبئة وتبريد لرفع والحفاظ علي جودة وسلامة الموالح المصدرة بجانب عمليات التبريد السليمة التي تحافظ علي الثمار لأطول فترة ممكنة، والتعرض لكيفية التوافق مع متطلبات الدول المستوردة فيما يتعلق بعمليات التجهيز لثمار الموالح المعــدة للتصدير والمعاملات التي تتم عليها في ضوء متطلبات كل دولة.