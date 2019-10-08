وجَّه حسن عبدالحميد والد الطالب أحمد علاء بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر إقامته بالمدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر، الشكر للأزهر جامعا وجامعة بقيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وجميع قيادات الجامعة وكلية الصيدلة، على وقفتهم الكريمة بجانبه في واقعة وفاة ابنه.

وأكد أن رئيس جامعة الأزهر وجميع قيادات الجامعة وعميد كلية الصيدلة يقفون معه منذ الصباح، وقد قدموا كل ما يلزم تجاهه وتجاه ابنه الفقيد، ولم يقصروا في أي شيء، مشددا على أن ابنه قد توفي وفاة طبيعية تماما، وفقا للتقارير الطبية، لافتا إلى أنه لا يتهم أحدا بالتقصير تجاه ابنه، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها أحد أفراد الأسرة بمثل هذا العرض، وقد حدث هذا منذ أشهر قليلة لطالب بالأسرة بالصف الثاني الثانوي، حيث توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية، مكررا أنه لا يحمل أحدا مسؤولية وفاة ابنه، منددا ببعض الأصوات والقنوات المغرضة التي تريد استغلال الحادث ضد مؤسسة الأزهر الشريف، من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة ضد مصر والأزهر.

ووجه رئيس الجامعة إدارة النقل بالجامعة بتوفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، إضافة لتوفير وسائل مواصلات لنقل أسرة الفقيد وزملائه إلى البحيرة.