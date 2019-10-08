انتشل عدد من أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثة شخص غرق في مياه ترعة المنصورية بطريق "أجا - المنصورة".

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز أجا بانتشال الأهالي جثة شخص مجهول من مياة ترعة المنصورية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها جثة شخص يدعى "نصر. م. ا"، 38 عاما، مقيم بأجا.

نقلت الجثة لمشرحة أجا المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية.