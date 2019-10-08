لقي طفل مصرعه، اليوم، بعد انقلاب عربة كارو عليه، بقرية "كفرالشراقوة" بمركز أجا بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لضباط مركز أجا بمصرع طفل نتيجة انقلاب عربة كارو عليه.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل أحمد حمادة محمد أحمد 3 سنوات، ومقيم بقرية "كفر الشراقوة" التابعة لمركز أجا بعد انقلاب عربة كارو فوقه أثناء تصادف وجوده بالمنطقة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أجا تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.